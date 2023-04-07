Деменко не исключил, что Абаскаль может покинуть «Спартак» по окончании сезона

Бывший нападающий «Спартака» Максим Деменко высказался о работе главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Мне кажется, вряд ли «Спартак» будет разрывать с Абаскалем контракт. Скорее, наоборот, в следующем году будет помогать тренеру приобретать футболистов. Другое дело, если сам Абаскаль уйдет. Предложения есть, все равно агенты решают вопросы, может, о чем-то мы не знаем. Но, в любом случае, многие видят, что при Абаскале команда лучше выглядит, он очень многое доверяет молодым российским футболистам», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В феврале 2023-го московский клуб продлил контракт с испанским специалистом до лета 2025 года.

На данный момент «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. В 22-м туре красно-белые сыграют с «Динамо». Матч пройдет 8 апреля и начнется в 19.30 по московскому времени.