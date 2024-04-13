Деменко: «Абаскалю нужно выиграть Кубок России, чтобы достойно уйти из «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко прокомментировал перспективы испанца Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московской команды после поражения красно-белых от «Сочи» (0:1) в 24-м туре РПЛ.

«Уволят ли сейчас Абаскаля? Сомневаюсь, ведь тогда ему нужно будет выплатить неустойку, а это вся его зарплата до конца контракта. Смысл делать это прямо сейчас? Если и делать тренерскую перестановку, то логичнее было бы сделать это летом. Под конец сезона, когда дела у команды идут не лучшим образом, сложно будет найти качественного тренера. Что в данной ситуации делать Гильерме? При таких условиях прямо сейчас есть только один верный путь — под конец работы выиграть трофей. Я говорю, конечно же, о Кубке России. Абаскалю сейчас нужно направить все силы на этот турнир, чтобы уйти достойно», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

Красно-белые с 35 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее появилась информация о том, что «Спартак» примет отставку Абаскаля, если он захочет уйти по собственному желанию. 35-летний испанец возглавляет московскую команду с лета 2022 года.