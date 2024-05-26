Деменко не считает, что в состтаве «Зенита» будут кардинальные изменения

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко заявил, что не ждет кардинальных изменений в составе «Зенита» на будущий сезон.

«Зенит» наверняка будет меняться, но от факта, что он чемпион России шестой раз подряд, мы никуда не денемся. Да, изменения будут, но если разобраться во всей системе, то «Динамо» само проиграло эту игру. Я не думаю, что в составе «Зенита» будут кардинальные изменения, но три-четыре позиции, мне кажется, поменяют», — цитирует Деменко Metaratings.

«Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России в сезоне-2023/24. В заключительном туре команда Сергея Семака обыграла «Ростов» (2:1).