Деменко не считает Кассьерру лидером «Зенита» после ухода Малкома

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко прокомментировал победу сине-бело-голубых над «Факелом» (2:0).

«Разгрома я не ждал в этом матче. «Зенит» сейчас находится в непривычном для себя и для зрителей положении. Все-таки все привыкли видеть команду на первых местах. Что касается «Факела», то вряд ли они могли что-то преподнести. Разница в классе все же очевидна. Думаю, что связка Кассьерра — Сергеев будет основной у питерцев на этот сезон. Кассьерра вообще очень удачно начал сезон. Сергеев был игроком запаса, но сейчас Семак пробует его как игрока старта. Кассьерру я бы не стал прям называть лидером команды после ухода Малкома. Малком все-таки индивидуально сильнее. Кассьерра сейчас забивает нужные голы, а это очень важно именно для нападающего. А лидером может стать тот же Клаудиньо», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».

После 4 туров РПЛ «Зенит» набрал 7 очков и расположился на 5-м месте в турнирной таблице.

20 августа «Зенит» сыграет со «Спартаком» на выезде в матче 5-го тура РПЛ.