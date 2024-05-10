Деменко — о возможном трансфере Волкова в «Зенит»: «Не такая серьезная потеря для «Краснодара»

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном трансфере защитника «быков» Сергея Волкова в «Зенит».

«Это не такая серьезная потеря для команды. Конечно, игрок этот достаточно интересный и способный, и мог бы и в дальнейшем пригодиться «Краснодару». Но раз предлагают хорошие деньги, то почему бы и не продать? Можно воспитать и взрастить такого же футболиста, если не лучше», — сказал Деменко «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что стороны начали переговоры о трансфере, а «Краснодар» рассчитывает выручить за защитника около 5 миллионов евро.

Волков является воспитанником «Краснодара». В текущем сезоне он провел за команду 28 матчей во всех турнирах и отличился 3 голевыми передачами. Контракт защитника с «быками» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

(Денис Сафронов)