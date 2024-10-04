Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:48

Деменко не смог назвать фаворита предстоящего матча «Спартак» — «Ростов»

Telegram Дзен

Бывший российский футболист Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом».

«Сейчас спартаковцы непредсказуемы. С одной стороны, в РПЛ не все гладко, с другой — хорошо в Кубке, обыграли «Динамо». Но ростовчане тоже с перепадами играют. Поэтому, честно говоря, не могу назвать фаворита в предстоящей встрече. Может быть, в какой-то степени красно-белые, но соперник будет очень серьезно настроен. Поэтому, на мой взгляд, шансы «Спартака» и «Ростова» на победу равны», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Встреча между «Спартаком» и «Ростовом» состоится 5 октября на «Лукойл Арене» в Москве.

Перед началом игры красно-белые располагаются на шестом месте в таблице чемпионата России с 16 очками. «Ростов» занимает восьмую строчку, имея в активе 12 баллов.

Источник: «РБ Спорт»
Максим Деменко
Футбол
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Около 100 военных теробороны Украины дезертировали и вышли на митинг
Три попытки суицида, мания преследования, галлюцинации и смертельный удар в двух шагах от дома. Как жил и как умирал народный футболист и легенда «Спартака» Федор Черенков
Суд отправил блогера Лерчек под домашний арест
Борец Садулаев готовится выступить на чемпионате мира
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
Гашек выступил против участия россиян в НХЛ накануне старта нового сезона
Сегодня
Вчера
Неделя