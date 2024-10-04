Деменко не смог назвать фаворита предстоящего матча «Спартак» — «Ростов»

Бывший российский футболист Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом».

«Сейчас спартаковцы непредсказуемы. С одной стороны, в РПЛ не все гладко, с другой — хорошо в Кубке, обыграли «Динамо». Но ростовчане тоже с перепадами играют. Поэтому, честно говоря, не могу назвать фаворита в предстоящей встрече. Может быть, в какой-то степени красно-белые, но соперник будет очень серьезно настроен. Поэтому, на мой взгляд, шансы «Спартака» и «Ростова» на победу равны», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Встреча между «Спартаком» и «Ростовом» состоится 5 октября на «Лукойл Арене» в Москве.

Перед началом игры красно-белые располагаются на шестом месте в таблице чемпионата России с 16 очками. «Ростов» занимает восьмую строчку, имея в активе 12 баллов.