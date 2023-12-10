Деменко не видит фаворита в матче «Краснодар» — ЦСКА

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко высказался о предстоящем матче 18-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА.

«Преимущество своего поля все-таки будет присутствовать и придут много болельщиков, погода позволяет. Но ЦСКА может дать бой «Краснодару», поэтому фаворита тут нет. Кокшаров молодой игрок, интересный, но сказать, что он заменит Кордобу вряд ли. Нужно больше игровой практики, в матче с «Оренбургом» мы увидели, что у «Краснодара» есть проблемы в атаке. ЦСКА же выше классом «Оренбурга», поэтому у быков будут проблемы. «Краснодар» тоже сильная команда и может показать красивый и интересный футбол», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

Команда Владимира Ивича набрала 35 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 балл. Армейцы с 28 очками располагаются на 7-й строчке.

Матч «Краснодар» — ЦСКА пройдет 10 декабря. Начало — в 19:45 по мск.