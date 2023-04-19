Деменко объяснил, благодаря чему «Акрону» удалось обыграть четыре клуба РПЛ подряд в Кубке

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко рассказал, с чем связаны четыре победы «Акрона» над командами из РПЛ в FONBET Кубке России.

«С чем связываю победу над четырьмя командами РПЛ? Прежде всего с хорошей подготовкой футболистов тренерским штабом. Естественно, что ребята на этих эмоциях в кубковой системе играют и ничего не боятся, и гнут свой амбициозный футбол. Поэтому команды не могут ничего сделать в какой-то степени. Конечно, Промес, Джикия и Промес — это потери. При этом, мы видим, что команда из Первой лиги показывает уровень достойной команды премьер-лиги, и говорить о недооценки нельзя», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

Во втором полуфинале FONBET Кубка России «Акрон» обыграл «Спартак» со счетом 2:1. В следующем раунде тольяттинский клуб сыграет с победителем пары «Краснодар» — «Крылья Советов».