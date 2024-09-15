Деменко объяснил, чего не хватило ЦСКА в проигранном матче с «Зенитом»

Бывший российский футболист Максим Деменко прокомментировал поражение ЦСКА в домашнем матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

«Равная игра была, но «Зенит» все же имел больше моментов. Думаю, что петербуржцы выглядели немного лучше. Заслуженная ли это победа? Побеждает сильнейший, как говорится. Чего не хватило ЦСКА? Додавить соперника не получилось. Нужно было больше нагнетать опасность в штрафной площади соперника, атаковать больше флангами, но результат на табло», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

После этого матча «Зенит» (20 очков) возглавил таблицу РПЛ. ЦСКА (13) идет пятым. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Факелом», а армейцы в гостях встретятся с «Рубином». Оба матча пройдут 21 сентября.