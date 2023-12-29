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Сегодня, 17:39

Деменко объяснил, какой нападающий нужен «Краснодару» для усиления в зимнюю паузу

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Краснодара» Максим Деменко рассказал о нюансах трансферной политики клуба во время зимней паузы.

«Если «Краснодар» будет сейчас брать новых футболистов, то однозначно для стартового состава. Иначе зачем тогда их покупать. Но если говорить о позиции нападающего, то этот игрок будет не в старте, а на подмену Джону Кордобе. А что касается полузащиты, то это зависит от того, уйдет ли кто-то из команды», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru.

После 18 туров чемпионата РПЛ «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 38 очков.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11419259-demenko-ukazal-kakoj-napadayuschij-nuzhen-krasnodaru-dlya-usileniya-v-zimnyuyu-pauzu.html
ФК Краснодар
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