Деменко объяснил, почему отставка Йокановича не слишком повлияла на результаты «Динамо»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Максим Деменко рассказал, по какой причине крупная победа московского «Динамо» над земляками из «Торпедо» не является следствием состоявшейся накануне отставки главного тренера бело-синих Славиши Йокановича.

«Думаю, что вряд ли более ранняя отставка Йокановича смогла бы серьезно исправить ситуацию. Все-таки соперник у «Динамо» был совсем другого уровня. Хотя у «Торпедо» была мотивация показать перед своими болельщиками, что команда не сдается. К тому же, эту неделю команду к игре готовил человек, который раньше с Йокановичем же и работал», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

Йоканович возглавлял «Динамо» с июня 2022 по май 2023 годов. Под его руководством команда одержала 15 побед при 12 поражениях и 9 ничьих во всех турнирах.