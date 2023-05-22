Деменко объяснил, почему отставка Йокановича не слишком повлияла на результаты «Динамо»

Сегодня, 17:06
Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Максим Деменко рассказал, по какой причине крупная победа московского «Динамо» над земляками из «Торпедо» не является следствием состоявшейся накануне отставки главного тренера бело-синих Славиши Йокановича.
«Думаю, что вряд ли более ранняя отставка Йокановича смогла бы серьезно исправить ситуацию. Все-таки соперник у «Динамо» был совсем другого уровня. Хотя у «Торпедо» была мотивация показать перед своими болельщиками, что команда не сдается. К тому же, эту неделю команду к игре готовил человек, который раньше с Йокановичем же и работал», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.
Йоканович возглавлял «Динамо» с июня 2022 по май 2023 годов. Под его руководством команда одержала 15 побед при 12 поражениях и 9 ничьих во всех турнирах.