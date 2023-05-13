Деменко объяснил психологией потерю «Спартаком» очков в матче с «Химками»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко прокомментировал ничью между красно-белыми и «Химками» в матче 27-го тура РПЛ (1:1).

«Я не ожидал того, что «Спартак» потеряет очки. Тяжело объяснить это. Возможно, сказалась психология после игры с «Зенитом». Тяжело это объяснить. Видимо, существует психологический фактор», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

На данный момент «Спартак» занимает 4-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Химки» с 18 очками идут на 15-й позиции. В следующем туре красно-белые сыграют ЦСКА, а подмосковная команда — с «Ахматом».