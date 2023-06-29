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Сегодня, 19:06

Деменко объяснил важность межсезонного турнира с иностранными клубами для «Зенита»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко считает, что матчи с иностранными клубами положительно скажутся на подготовке сине-бело-голубых к новому сезону РПЛ.

«Конечно, это хороший турнир. Для «Зенита» это вообще замечательно, идет подготовка к чемпионату. Тем более, соперники достаточно серьезные. Понятно, что требовать что-то сверхъестественное не будут, но, по крайней мере, подготовительный процесс и такой амбициозный турнир — это важно для «Зенита», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

В июле «Зенит» сыграет с сербской «Црвеной Звездой», азербайджанским «Нефтчи» и турецким «Фенербахче» в рамках межсезонного турнира, который пройдет в Санкт-Петербурге.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/29/20774408.shtml
Максим Деменко
Футбол
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ФК Зенит
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