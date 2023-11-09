Деменко объяснил, за счет чего «Краснодар» может обыграть «Зенит»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко высказался о состоянии команды перед матчем 15-го тура РПЛ с «Зенитом».

«У «Краснодара» есть свой стиль игры. Также Владимир Ивич добавил дисциплины в команду, поэтому они играют немного на результат. Краснодарский клуб может обыграть «Зенит». Понятно, что «Краснодару» будет сложно конкурировать с таким «Зенитом». Потому что игроки санкт-петербургского клуба всегда перед ответственными матчами хорошо собираются, их даже не нужно дополнительно мотивировать. Мне очень интересно, как «Краснодар» подойдет к этой игре. По-моему мнению, они покажут свой футбол, но Ивич может построить игру и на контратаках, у команды очень быстрые фланги и плюс Джон Кордоба, который хорошо убегает. Интересный будет матч. Сейчас «Краснодар» в силе противостоять «Зениту», — приводит слова Деменко Betonmobile.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 31 очко, а «Зенит» — второй (29).

Матч между командами пройдет 11 ноября на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19.30 по московскому времени.