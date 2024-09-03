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Сегодня, 03:15

Деменко: «По первому матчу можно сказать, что у Лусиано есть голевое чутье»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко прокомментировал дебют форварда Лусиано Гонду за петербургский клуб. Аргентинец забил два гола в матче с «Пари НН» (3:0).

«По первому матчу можно уверенно сказать, что у Гонду есть голевое чутье. У «Зенита» были проблемы с результативностью. После травмы Глушенкова питерцы забили всего один гол в двух встречах. А аргентинец вышел и сразу оформил дубль. Но оценивать Лусиано еще рано. Все-таки «Пари НН» — это не та команда, на фоне которой можно делать основательные выводы об уровне игрока», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

Лусиано перешел в «Зенит» летом 2024 года. Контракт 23-летнего аргентинца с петербуржцами рассчитан до июня 2028 года.

Источник: Vprognoze
Максим Деменко
ФК Зенит
Лусиано Гонду
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