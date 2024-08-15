Деменко оценил игру Глушенкова на старте сезона

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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко прокомментировал игру форварда «Зенита» Максима Глушенкова на старте текущего сезона.
«Прибавил он, потому что команда его все же приняла. Как игрок в команде он быстро адаптировался, забитые мячи прибавили ему уверенности. Он чувствует себя комфортно. Он получает сейчас большое удовольствие от игры в футбол.
Мы видим, что он сейчас на первых ролях находится в чемпионате России. А насчет того, что он следующий на отъезд в Европу, скажу, что нужно посмотреть на дистанции», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.
25-летний Глушенков в межсезонье перешел в «Зенит» из «Локомотива». С того момента он провел 6 матчей за команду, забил 9 мячей и сделал 1 голевую передачу.