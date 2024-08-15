Деменко оценил игру Глушенкова на старте сезона

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко прокомментировал игру форварда «Зенита» Максима Глушенкова на старте текущего сезона.

«Прибавил он, потому что команда его все же приняла. Как игрок в команде он быстро адаптировался, забитые мячи прибавили ему уверенности. Он чувствует себя комфортно. Он получает сейчас большое удовольствие от игры в футбол.

Мы видим, что он сейчас на первых ролях находится в чемпионате России. А насчет того, что он следующий на отъезд в Европу, скажу, что нужно посмотреть на дистанции», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

25-летний Глушенков в межсезонье перешел в «Зенит» из «Локомотива». С того момента он провел 6 матчей за команду, забил 9 мячей и сделал 1 голевую передачу.