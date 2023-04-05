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Деменко: «Сперцян — талантливый футболист, но именно в этом сезоне он немного сдал»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко высказался об игре полузащитника краснодарской команды Эдуарда Сперцяна в этом сезоне.

«Эдик — талантливый футболист, но, думаю, что именно в этом сезоне он немного сдал, хоть и стал лидером команды. Как ни крути, но ты всегда зависишь от команды, партнеров, а «Краснодар» выступает очень нестабильно в этом сезоне. Но я точно уверен, что Сперцян уедет в Европу и там проявит себя. У него есть качество, мастерство. Главное, чтобы он угадал с командой. Не хочется, чтобы он там потерялся», — приводит «РБ Спорт» слова Деменко.

В текущем сезоне 22-летний Сперцян провел за «Краснодар» 28 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 10 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-demenko-spertsyan-talantlivy-j-futbolist-no-v-e-tom-sezone-on-nemnogo-sdal/
Максим Деменко
Эдуард Сперцян
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