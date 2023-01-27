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Сегодня, 17:12

Деменко: «Николсон — разочарование. Пока в «Спартаке» он не прижился»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко оценил перспективы нападающих Кейта Бальде и Шамара Николсона в московском клубе.

«Пока мы не видим, что Николсон и Бальде могут стать лидерами. Контракты с ними уже подписаны... Если Бальде проведет неудачно вторую часть сезона, то этот трансфер можно назвать провальным? Конечно, все возможно. Но не сказать, что Бальде плохой игрок. Все будет зависеть от его желания доказывать.

Николсон? Нужно время, чтобы понять, ошибкой ли было его приобретение. Естественно, по первой части сезона он — разочарование. Он оставляет двоякое впечатление. Пока в «Спартаке» он не прижился», — цитирует Деменко Legalbet.

22 января Бальде забил первый гол за «Спартак» в товарищеском матче против клуба из Узбекистана АГМК. Он перешел в московский клуб в 2022 году, но был отстранен из-за нарушения процедуры допинг-контроля во время выступления за «Кальяри».

25-летний ямаец Николсон провел 13 матчей за красно-белых в РПЛ в текущем сезоне, отметился тремя голами и одной результативной передачей.

Источник: https://legalbet.ru/news/demenko-nikolson-razocharovanie-v-spartake-on-poka-ne-2/

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Кейта Бальде
Максим Деменко
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ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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