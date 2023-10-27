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27 октября, 23:16

Деменко оценил перспективы «Спартака» включиться в чемпионскую гонку РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко оценил перспективы красно-белых включиться в чемпионскую гонку РПЛ.

«Спартак» рано хоронить: впереди огромная дистанция и личные встречи против прямых конкурентов. Думаю, ближайшие три-четыре тура внесут ясность в турнирную таблицу. Красно-белым жизненно необходимо набрать максимум очков на ближайшем отрезке чемпионата — тогда москвичи могут сполна рассчитывать на возвращение в борьбу за золотые медали", — приводит слова Деменко.

После 12 туров «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1223041-demenko-spartak-medali
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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