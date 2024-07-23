Деменко: «В «Спартаке» сейчас какие-то непонятки»

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о возможном переходе форварда Александра Соболева в «Зенит».

«В любом случае, в коллективе сейчас какие-то непонятки. Человек уходит, но внутри команды от этого лучше не становится», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович объявил команде об уходе Соболева.