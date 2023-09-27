Деменко: «Спартак» сейчас очень хорошо укрепился»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко считает, что красно-белые летом хорошо укрепились.

«Спартак» сейчас очень хорошо укрепился, на каждой позиции есть замены, и тренер сейчас думает, кого выпускать. Либо это Зиньковский, либо там Джикия сейчас сидит, а вот Пруцев вышел. Тот же Медина есть. Видно, что ребята прогрессируют и есть резерв. Любого футболиста можно убрать. Выбор богатый, хорошая конкуренция", — цитируют «Известия» Деменко.

«Спартак» после 9 туров набрал 16 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.