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Сегодня, 12:47

Деменко оценил шансы команд после первых стыковых матчей за право остаться в РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко поделился мнением о первых стыковых матчей команд за право играть в РПЛ.

В первых матчах «Факел» на выезде победил «Енисей» со счетом 1:0, «Пари НН» также в гостях одержал победу над «Родиной», обыграв соперника 3:0.

«Что касается пары «Енисей» — «Факел». Красноярцы молодцы, проявили характер, конечно, поле влияет, потому что, синтетика и настоящее поле — это две разные вещи. Сказать, что Воронеж переиграл «Енисей», я бы не сказал. Другое дело — «Факел» чуть опытнее, ведь в премьер-лиге команда поиграла, и у ребят немного уже есть внутренняя уверенность. «Енисей» молодцы! Мне понравились.

О паре «Родина» — «Пари НН» можно только одно сказать: Юран максимально настроил команду, и команда владела полностью преимуществом. Если в первом тайме, все-таки, как-то «Нижний» чуть лучше выглядел, то во втором тайме не оставил шансов», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».

Ответные матчи пройдут 10 июня.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Максим Деменко
ФК Енисей
ФК Нижний Новгород
ФК Родина
ФК Факел (Воронеж)
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