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Деменко: «Вряд ли Дзюба в матче с «Ахматом» сделает еще один хет-трик. Игра будет тяжелая»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко оценил шансы «Локомотива» в матче 19-го тура РПЛ с «Ахматом».

«Вряд ли Дзюба в матче с «Ахматом» сделает еще один хет-трик. Но видно, что «Локомотив» преображается. Если вспоминать игру «Локо» с «Ростовом», то ростовчане подарили красно-зеленым много забитых мячей. Думаю, «Ахмат» разберет этот матч, да и «Локо» будет сложно играть на выезде. Игра будет тяжелая. Предсказать победителя я не берусь. Важно, кто забьет первым», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

Матч «Локомотив» — «Ахмат» пройдет 11 марта и начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/10/19937677.shtml?updated
Максим Деменко
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РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
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