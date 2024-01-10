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РПЛ

Сегодня, 13:13

Деменко оценил возможный уход Кассерры из «Зенита»

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко отреагировал на информацию том, что форвард команды Матео Кассьерра может перейти в клуб из Саудовской Аравии.

«Если Кассьерра уйдет, то это может стать проблемой для «Зенита», ведь Матео на данный момент возглавляет гонку бомбардиров и приносит команде очки. Меня такой трансфер не удивит, ведь в Саудовской Аравии могут предложить более выгодные условия, чем в «Зените» да и самим петербуржцам могут заплатить хорошие деньги за трансфер», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Кассьерра провел 16 матчей в РПЛ, забив 14 голов. Контракт колумбийца с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-demenko-uhod-kass-erry-mozhet-stat-problemoj-dlya-zenita/
Матео Кассьерра
ФК Зенит
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