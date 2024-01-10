Деменко оценил возможный уход Кассерры из «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко отреагировал на информацию том, что форвард команды Матео Кассьерра может перейти в клуб из Саудовской Аравии.

«Если Кассьерра уйдет, то это может стать проблемой для «Зенита», ведь Матео на данный момент возглавляет гонку бомбардиров и приносит команде очки. Меня такой трансфер не удивит, ведь в Саудовской Аравии могут предложить более выгодные условия, чем в «Зените» да и самим петербуржцам могут заплатить хорошие деньги за трансфер», — цитирует Деменко «РБ Спорт».