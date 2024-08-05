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Сегодня, 21:50

Деменко: «Футбол в начале сезона РПЛ стал более открытым»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о том, что многие матчи РПЛ в текущем сезоне завершились с разгромным счетом.

«Сложно сказать, в чем причина такого количества разгромных побед. Например, «Ростов» удивил. Многие считали, что он даст бой «Зеииту», а в результате пропустил 5 мячей. Это стечение обстоятельств. Бывают матчи, когда все в ворота залетает.

Высокая результативность в чемпионате РПЛ — это хорошо. Футбол в начале сезона стал более открытым. На большое количество голов влияют индивидуальное мастерство игроков победивших и ошибки проигравших", — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

В 3-м туре РПЛ «Зенит» победил «Ростов» (5:0), «Локомотив» обыграл «Ахмат» (5:0), а ЦСКА разгромил «Оренбург» (5:1).

Источник: Vprognoze
Максим Деменко
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