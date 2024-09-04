Деменко отметил главное достижение Станковича в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о выступлениях красно-белых в нынешнем сезоне.

«Если смотреть сейчас, то, наверное, «Спартак» уже приближается к «Зениту». Мы видим это по покупкам всех игроков, которые точечно усиливают команды. Как Барко влился в команду?! Конечно, это плюс именно Станковича. Он был футболистом высочайшего уровня и влился в московский «Спартак» с ходу так, как будто он много лет тут уже работает. Понятно, что он только ставит свой стиль игры, но команда при нем серьезно поменялась как коллектив. Мы видим, как команда празднует забитые мячи. У него играют действительно лучшие, и он подбирает тех футболистов, которых видит и знает», — приводит слова Деменко «Газета.ru».

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в 7 матчах. В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с махачкалинским «Динамо» 15 сентября.