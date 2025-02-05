Деменко о повреждении Адамова в матче с ЦСКА: «Неприятно видеть травмы на сборах»

Бывший футболист «Зенит» Максим Деменко прокомментировал «СЭ» травму вратаря команды Дениса Адамова в матче Winline Зимний Кубок РПЛ против ЦСКА (2:2, пенальти — 4:1).

Ранее о том, что 26-летний голкипер получил повреждение голеностопа, сообщило издание Legalbet.

«Для «Зенита» потеря Дениса Адамова — не очень приятный момент. А если повреждение будет серьезным, то, возможно, клубу придется искать замену и выходить на трансферный рынок. Понятно, что это игровой момент, каждый футболист хочет побороться до конца, но неприятно видеть травмы на сборах. Где-то судьи могут контролировать встречу. Но сложно предугадать, в какой момент может случиться такое единоборство, которое приведет к повреждению игрока», — сказал Деменко «СЭ».

В сезоне-2024/25 Адамов сыграл в 12 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых пропустил восемь мячей и шесть раз отыграл «на ноль».