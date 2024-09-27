Деменко: «Крылья Советов» спешат с увольнением Осинькина»

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» и «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о возможной отставке главного тренера самарцев Игоря Осинькина.

«Самара спешит с увольнением Осинькина. Команда идет на 10-м месте, может подняться выше. Осинькин — это очень хороший специалист. На протяжении многих лет плодотворно работал, создал много интересных ребят. Но Самара продавала их, а громких покупок не было. Осинькин все доказал. Если бы в «Крылья Советов» вкладывали деньги, то они были бы как «Краснодар».

Что касается возможного назначения Игнашевича, видимо, руководство хочет что-то изменить спустя четыре года. Сергей достаточно неплохо выглядел в «Балтике», довел команду до финала Кубка России. Да, не сохранили место в РПЛ, но он хорошо работал и с молодыми. С Осинькиным, наверное, пошли недопонимания, он говорил, что нужно укреплять команду», — приводит слова Деменко Legalbet.

После девяти туров «Крылья Советов» с 10 очками занимают десятое место в чемпионате России.