Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:49

Деменко ожидает «рубку» в матче «Зенита» с «Факелом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко считает, что сине-бело-голубые обыграют «Факел» в матче 30-го тура чемпионата России.

«Игра будет в Санкт-Петербурге... Тяжело будет «Факелу», потому что соперник не побеждал три игры, и «Зенит» захочет закончить сезон победой. Поэтому «Факелу» будет очень сложно, каким бы Вадим Евсеев мотиватором не был, но класс «Зенита» намного выше. Он играет на своем поле, поэтому в матче будет рубка. Мне кажется, «Зенит» дома будет стараться и обыграет Воронеж», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».

После 29 матчей «Факел» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков.

Матч заключительного, 30-го, тура РПЛ между «Зенитом» и «Факелом» состоится в субботу, 3 июня, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 17.00 (мск).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005146306_demenko_ojidaet_rubku_v_matche_zenita_s_fakelom
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
УЕФА принял извинения Марциняка и подтвердил назначение арбитра на финал Лиги чемпионов
Роналду сделал «Аль-Наср» хуже. Вот доказательства
Шестнадцать человек пострадали при столкновении 12 авто в Санкт-Петербурге
Глава МО Британии посоветовал импортерам российского оружия «вернуть его продавцу»
Синоптик рассказал о редком погодном явлении в Москве
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: финиш чемпионата России-2022/23
ЦСКА — «Ростов»: Чалов оформил дубль и сделал счет 4:0
ЦСКА громит «Ростов» 4:0 и забирает серебро. Онлайн-трансляция РПЛ: кто с медалями, кто в стыки
ЦСКА — «Ростов»: игрок армейцев Роша сделал счет разгромным
ЦСКА — «Ростов»: Чалов забил с пенальти и удвоил преимущество армейцев
ЦСКА — «Ростов»: Медина открыл счет в матче
Валиева нанесла символический удар перед матчем «Локомотив» — «Торпедо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарханов считает, что у ЦСКА больше всего шансов выиграть серебро в РПЛ

Билялетдинов заявил, что Дзюба еще пару лет может спокойно играть на хорошем уровне