Деменко ожидает «рубку» в матче «Зенита» с «Факелом»

Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко считает, что сине-бело-голубые обыграют «Факел» в матче 30-го тура чемпионата России.

«Игра будет в Санкт-Петербурге... Тяжело будет «Факелу», потому что соперник не побеждал три игры, и «Зенит» захочет закончить сезон победой. Поэтому «Факелу» будет очень сложно, каким бы Вадим Евсеев мотиватором не был, но класс «Зенита» намного выше. Он играет на своем поле, поэтому в матче будет рубка. Мне кажется, «Зенит» дома будет стараться и обыграет Воронеж», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».

После 29 матчей «Факел» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков.

Матч заключительного, 30-го, тура РПЛ между «Зенитом» и «Факелом» состоится в субботу, 3 июня, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 17.00 (мск).