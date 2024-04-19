Деменко — о чемпионской гонке в РПЛ: «Борьба продолжается. «Краснодар» не дает «Зениту» расслабиться»

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в комментарии для «СЭ» поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ после победы «быков» над «Факелом» (2:0) в матче 25-го тура.

«Не могу согласиться с тем, что у «Краснодара» остался менее тяжелый календарь игр. На самом деле, с командами из нижней части турнирной таблицы матчи будут гораздо сложнее, чем из верхней. Так или иначе, несмотря на календарь, борьба еще продолжается. «Краснодар», выигрывая свои матчи, тем самым дает для «Зенита» лишнюю мотивацию, но и не дает расслабиться. Поэтому «Краснодару» остается только побеждать, чтобы заставлять «Зенит» нервничать и ошибаться. Так что все еще впереди», — сказал Деменко «СЭ».

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко. «Факел» располагается на 11-й строчке (26 очков). Воронежцы потерпели третье поражение подряд.

(Денис Сафронов)