Деменко: «Не думаю, что игроки «Зенита» будут расслаблены в матче со «Спартаком»

Экс-игрок сборной России Максим Деменко поделился мнением о предстоящем матче 28-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА.

«Я не думаю, что ребята будут расслаблены. Может, выйдут ребята, которые получали меньше игровой практики. Малком обязательно будет, который хочет как можно больше забить в бомбардирской гонке. А так, я думаю, что Сергей Богданович Семак не даст своим расслабиться, все профессионалы и могут выполнять необходимое. Как сложится матч — это уже другой вопрос», — цитирует «Газета.Ru» Деменко.

«Спартак» сыграет с ЦСКА в воскресенье, 21 мая. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.