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Сегодня, 20:03

Деменко — о Барко: «Раньше «Спартак» не обращал внимания на аргентинские клубы»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о покупке полузащитники Эсекьеля Барко и трансферной кампании клуба.

«Раньше «Спартак» не обращал внимания на аргентинские клубы. Потом пришел Угальде, и мы видим, что эта покупка получилась не такой удачной, как хотелось бы. А суммы фигурируют большие. В любом случае Соболева хотят продать, поэтому позицию нападающего надо было кем-то закрыть. Но мы не знаем, как этот новичок впишется в команду. И вообще, как «Спартак» будет выглядеть в матче с «Химками» после поражения в Оренбурге. Как обычно, на старте сезона у «Спартака» возникают какие-то проблемы», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру»

Спартак" объявил о подписании трехлетнего контракта с 25-летним аргентинцем Барко в четверг, 25 июля. Ранее футболист защищал цвета «Индепендьенте», «Атланты» и «Ривер Плейта».

Источник: ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру
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