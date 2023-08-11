Деменко поделился мнением о предстоящем матче между «Спартаком» и «Уралом»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Деменко высказал мнение о предстоящей встрече команды с «Уралом» из Екатеринбурга.

«Вряд ли «Спартак» в матче с «Уралом» пропустит так же много, как от «Нижнего Новгорода». Тренерский штаб разберет моменты с голами. Думаю, против уральцев москвичи покажут другой футбол. «Спартак» сейчас выглядит предпочтительнее «Урала». Но команда из Екатеринбурга в нынешнем сезоне показала, что от нее можно ожидать всего. Но все же надеюсь, что победная серия москвичей продолжится», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

После трех туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. «Урал» — четвертый (семь очков).

Встреча состоится сегодня, 11 августа, на «Екатеринбург Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени.