Деменко: «Зенит» волнуется из-за отставания в таблице»

Экс-игрок сборной России Максим Деменко поделился впечатлениями о старте «Зенита» в новом сезоне РПЛ.

«Сейчас самое главное набирать очки, что сейчас делают и «Спартак», и «Краснодар». А «Зенит», конечно, волнуется. Уже возник отрыв. Малейшая оплошность, игра может не пойти, и все. Конечно они нервничают. Одно дело, когда ты набираешь, другое — когда конкуренты идут без потерь. Чемпионат еще длинный, но уже становится интересно», — приводит «Газета.ru» слова Деменко.

После трех туров «Зенит» идет на 7-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 4 очка. В следующем матче сине-бело-голубые сыграют с «Факелом». Встреча пройдет 13 августа в Санкт-Петербурге.