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Сегодня, 20:41

Деменко: «Глушенков удачно вписался в игру «Зенита»

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Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко поделился мнением об игре нападающего петербургской команды Максима Глушенкова.

«Действительно, Глушенков — это удачное приобретение. Максим удачно вписался. Никто, наверное, этого не ожидал. И Глушенков, и Горшков, и Волков — хорошие приобретения. Они молодые, достаточно амбициозные ребята. Питеру нужна была свежая кровь — многие сейчас об этом говорят. Но Максим, действительно, вписался. Он — лидер, играет роль свободного игрока и показывает интересный футбол. Четыре мяча за две игры — потрясающий старт», — сказал Деменко «Спорт День За Днем».

Глушенков перешел в «Зенит» летом из «Локомотива» за 6,3 миллиона евро. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 11 миллионов евро.

Источник: Спорт День За Днем
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