Деменко: «ЦСКА не упустит вторую строчку, несмотря на поражение от «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко подвел итоги мачта между красно-белыми и ЦСКА (2:1).

«Мне очень понравился матч. Это было настоящее дерби. Теперь борьба за серебряные медали в самом разгаре. До последнего тура будем наблюдать за развязкой, какая будет тройка. Но я все же считаю, что ЦСКА не упустит вторую строчку, несмотря на поражение от «Спартака». Для меня армейцы остаются фаворитами в борьбе за серебряные медали. «Спартак» в матче с ЦСКА выглядел очень хорошо. Я не ожидал такого, честно. В последних матчах у них ведь все время были проблемы везде. Причем они испытывают большие проблемы с командами из нижней части таблицы. А против сильных команд они выдают отличные игры. Может быть, они раскрепощаются как-то», — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Деменко.

После этого матча ЦСКА сохранил 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. «Спартак» поднялся на 3-ю строчку, набрав 53 очка.

В следующем туре армейцы сыграют с «Краснодаром» (27 мая), а красно-белые встретятся с «Пари НН» (28 мая).