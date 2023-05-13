Деменко: «Думаю, ЦСКА не позволит «Торпедо» преподнести сенсацию»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко считает, что ЦСКА обыграет «Торпедо» в матче 27-го тура чемпионата России.

«Я думаю, ЦСКА не позволит «Торпедо» преподнести сенсацию. Понятно, что «Торпедо будет биться, стараться, но ЦСКА сегодня одержит победу», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

Матч между командами пройдет 13 мая и начнется в 19.00 по московскому времени. На данный момент ЦСКА занимает 2-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 51 очко. «Торпедо» с 13 очками идет последним.