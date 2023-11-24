Деменко: «Краснодар» будет крайне серьезно настроен на ближайшие три матча»

Экс-полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча краснодарской команды с «Уралом» в 16-м туре чемпионата России.

«Не думаю, что пауза на матчи сборных как-то повлияет на игру «Краснодара». Сборники порадовали болельщиков, когда крупно обыграли Кубу и будут находиться в превосходном расположении духа. «Краснодар» будет крайне серьезно настроен на ближайшие три матча в чемпионате, ведь команда хочет уйти на зимний перерыв на первом месте.

Что касается «Урала», то у них задачи тоже очень важные. Команде нужно выходить из кризиса, Гончаренко сделает все ради этого, ведь он явно не настроен сдаваться», — цитирует «РБ Спорт» Деменко.

Матч «Урал» — «Краснодар» состоится в воскресенье, 26 ноября. Начало встречи — 14.00 по московскому времени.