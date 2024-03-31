Деменко поделился ожиданиями от матча между «Локомотивом» и «Краснодаром» в РПЛ

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко оценил шансы клуба на победу в матче 22-го тура РПЛ с «Локомотивом».

Игра состоится 31 марта в Москве. Начало — в 19.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Владислав Безбородов.

«Однозначно, никаких проблем не будет даже в случае поражения, команда все равно будет бороться. Сейчас пришел Мусаев, он будет создавать что-то свое, показывать Сергею Галицкому, что может привести команду к титулу. Это внутренние моменты, конечно. А по игре вряд ли будет много изменений, но, думаю, свою игру он все равно должен поставить. Любой тренер хочет что-то улучшить. Возможно, поменяет одну-две позиции», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 2 очка. «Локомотив» располагается на 6-й строчке (32 очка).