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Сегодня, 13:08

Деменко поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Крылья Советов»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-игрок «Спартака» и «Крыльев Советов» Максим Деменко поделился ожиданиями от встречи красно-белых с самарским клубом в матче 18-го тура РПЛ.

«Как сложится матч «Спартак» — «Крылья Советов»? Тяжело сказать. После поражения в Грозном «Спартак» немного не в том положении, чтобы о нем сейчас говорить как о фаворите. И «Крылья» сейчас показывают интересный футбол. Думаю, «Крылья» захотят закончить осенний отрезок с хорошим настроением. Будет тяжелая игра для обеих команд. По результату очень сложно что-то сказать. Не сказать, что «Спартак» хуже или «Крылья». Турнирная таблица немного другое подразумевает, но, в любом случае, игра будет тяжелая. «Спартак» то показывает хорошую игру, то нет. Поэтому очень тяжело предположить результат. Дисквалификация Абаскаля? Психологически на игроков, честно вам скажу, это не влияет. В любом случае, тренер в раздевалке до игры, потом находится на трибуне, после этого может спуститься. Где-то показать, тем более сейчас есть очень много доступов ко всем ситуациям. Я думаю, что это больше урок для Абаскаля. Он сам уже извинился за то, как повел себя в той ситуации. Он взрослый человек, должен в какие-то моменты сдерживать себя, а там пусть потом уже принимают решение непосредственно КДК и РФС. А чтобы повлиять — вряд ли», — приводит слова Деменко Metaratings.ru.

Матч между командами должен пройти 9 декабря на домашнем стадионе «Спартака» в Москве и начаться в 14.00 по московскому времени. На данный момент «Крылья Советов» с 29 очками занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. У красно-белых 27 очков и седьмая позиция.

Источник: https://metaratings.ru/news/demenko-posle-porazheniya-v-groznom-o-spartake-nelzya-govorit-kak-o-favorite-matcha-s-krylyami-313162/
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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