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Сегодня, 16:30

Деменко: «Прошлый сезон показал, что у «Зенита» есть проблемы на некоторых позициях»

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Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко поделился ожиданиями от сезона-2023/24 РПЛ.

«В предстоящем сезоне у «Зенита» будет столетие клуба. Понятное дело, что к такой дате петербуржцы хотели бы в седьмой раз подряд стать чемпионами страны. Предпосылки и так были, а тут еще и такая масштабная трансферная кампания. Но она проводится еще и потому, что прошлый сезон показал: у «Зенита» на определенных позициях были проблемы», — сказал Деменко Legalbet.

В сезоне-2023/24 «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. Также сине-бело-голубые завоевали Кубок и Суперкубок страны.

Источник: Legalbet
Максим Деменко
РПЛ
ФК Зенит
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