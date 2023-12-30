Деменко: «Медина — разочарование года»

Бывший футболист «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко подвел итоги уходящего года в РПЛ.

«Кого бы я назвал открытием в этом году? Если говорить о клубе, то это «Краснодар», ведь команда идет на первом месте и может стать чемпионом. А если говорить о футболистах, то я бы выделил Файзуллаева. Парень за короткое время стал одним из ведущих футболистов ЦСКА, у него явно большой потенциал. Мне он очень понравился, это молодой и интересный футболист, который быстро вписался в команду и сумел проявить себя.

Разочарования? Наверное, это Медина. Он не смог стать ведущим игроком в «Спартаке», хотя на него явно возлагали большие надежды, ведь Хесус переходил из ЦСКА, а такие трансферы редко бывают. Сложно сказать, что помешало ему проявить себя в новом клубе.

Чего бы я пожелал болельщикам в наступающем году? Всем любителям футбола я желаю крепкого здоровья и счастья! Всем мира и добра!» - цитирует «РБ Спорт» Деменко.

После 18 туров «Краснодар» с 38 очками лидирует в турнирной таблице. На втором месте идет «Зенит», у которого 36 очков.