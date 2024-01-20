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Сегодня, 13:51

Деменко порассуждал о перспективах Агкацева в «Краснодаре»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко отреагировал на новость о том, что голкипер Матвей Сафонов продлил контракт с клубом и порассуждал о перспективах Станислава Агкацева в клубе.

«Матвей показал, что его все устраивает в клубе, поэтому и продлил контракт. Я не удивлюсь, если он действительно отыграет весь срок контракта и никуда за это время не перейдет. Хотя ничего исключать нельзя, ведь Сафонов довольно качественный голкипер, который мог бы заиграть в Европе. Но важно понимать, что теперь перед Агкацевым будет стоять сложный выбор — уйти или остаться. Парню всего 22 года, ему нужно играть. Думаю, что летом руководство клуба обсудит будущее Станислава. Оптимально было бы уйти в аренду на данном этапе карьеры, чтобы получать стабильную игровую практику. Но в футболе и вратари получают травмы, поэтому надежный сменщик Сафонову точно необходим», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

22-летний Агкацев летом 2015 года попал в академию «Краснодара». Он играл за молодежную команду клуба, за «Краснодар-3» и «Краснодар-2». В нынешнем сезоне Агкацев провел за основную команду 7 матчей в FONBET Кубке России, пропустил 11 мячей и дважды отыграл на ноль.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-demenko-agkatsevu-predstoit-sdelat-slozhny-j-vy-bor/
Максим Деменко
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Станислав Агкацев
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