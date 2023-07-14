Деменко: «У «Спартака» есть перспективная молодежь, которая может себя проявить уже в следующем сезоне»

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко порассуждал о перспективах красно-белых в борьбе за чемпионство в сезоне-2023/24.

— Сложно сейчас говорить об этом, нужно посмотреть на несколько игр «Спартака» в новом сезоне, — цитирует «РБ Спорт» Деменко. — Но мы же все понимаем, что главным претендентом на чемпионство является «Зенит», верно? Тогда изначально нужно посмотреть, в каком составе подойдут питерцы к сезону, а точнее даже к сентябрю, когда закроется трансферное окно. Уже ушел Кузяев, ходят слухи, что могут уйти Вендел и Малком. Представьте, что они действительно уйдут — тогда это будет уже другой «Зенит», разве нет?

— Если «Спартак» после трансферов Медины и Бонгонда найдет еще и топового центрального защитника, то он сможет бороться с «Зенитом»?

— Это не так просто, как кажется. Любой тренер, хочет, чтобы у него было два равноценных состава. У «Спартака» есть также и перспективная молодежь, которая в теории может себя проявить уже в следующем сезоне. Что касается иностранцев, то здесь важна финансовая составляющая — сможет ли клуб заманить к себе топового легионера при условии, что мы сейчас не играем в еврокубках? Давайте, наверное, отложим этот вопрос до сентября — когда трансферное окно в России закроется, тогда и можно будет делать выводы, а до этих пор может случиться что угодно.