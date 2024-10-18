Деменко пожелал Мусаеву подарить Галицкому чемпионство «Краснодара»

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко хочет, чтобы команда стала чемпионом России.

«Желаю Мусаеву подарить Галицкому за доверие чемпионство «Краснодара». У команды были такие шансы, дважды в Кубке России, в прошлом году в РПЛ. Сергей Николаевич заслуживает такой награды за все, что делает для клуба и города. Поэтому, пусть лучше игра забудется, но результат останется. Шансы на золотые медали есть. Но сейчас только начало сезона, так что надо терпеть, надо добиваться. Не только за счет тренера и игроков, но и за счет всего персонала», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

После 11 туров «Краснодар» с 27 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Локомотив» по дополнительным показателям. Третьим с 26 баллами идет «Зенит».