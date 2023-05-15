Деменко предположил, с чем связано поведение Абаскаля в последнее время

Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Деменко высказал мнение о причинах ряда инцидентов с участием главного тренера команды Гильермо Абаскаля в недавний период.

«Вообще не могу понять Абаскаля. Наверное, причина такого поведения в результатах матчей «Спартака» в весенней части сезона. По ним видно, что в команде есть проблемы. А такая реакция тренера тоже является следствием этого», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

После завершившегося вничью со счетом 1:1 матча с подмосковными «Химками» в 27-м туре чемпионата России Абаскаль покинул пресс-конференцию, отказавшись отвечать на вопросы журналистов. Ранее он неоднократно критиковал работу судей во встречах с участием «Спартака», за что был оштрафован КДК РФС на 60 тысяч рублей. Также испанский специалист неожиданно убежал с поля после матча 24-го тура с «Краснодаром».