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25 сентября, 22:40

Деменко: «Ивич пытается объяснить Галицкому, что результат важнее яркого футбола»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко высказался о лидерстве команды в РПЛ.

«Прежде мы видели в высшей степени открытый футбол, и Сергей Галицкий говорил о необходимости сохранять приверженность именно этому стилю. Сейчас южане могут позволить себе и сыграть по счету, на результат, где-то засушить игру. Чувствуется рука тренера. А главное, он пытается объяснить президенту, что результат важнее яркого футбола», — цитирует Деменко RT.

«Краснодар» с 21 очком лидирует в РПЛ после 9 туров. В следующем матче команда Владимира Ивича в гостях сыграет с «Рубином». Встреча пройдет в субботу, 30 сентября.

Источник: RT
Максим Деменко
Футбол
ФК Краснодар
Владимир Ивич
Сергей Галицкий
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