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Сегодня, 07:10

Деменко: «Если назначение Амарала тренерское, я могу понять»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Максим Деменко прокомментировал назначение Томаша Амарала на пост спортивного директора красно-белых.

«Мы говорим о Рибалте? Нет, Амарал? Был сначала разговор про Рибалту, который работал в «Зените». Значит, видимо, кто-то из агентов, может быть, даже Абаскаль повлиял. Если без тренера этот вопрос решался, я не понимаю. Если же это тренерское назначение, я могу понять, что он хотел получить человека, с которым удобно работать и общаться. Мы пока не слышали, что именно тренер пригасил нового спортивного директора. Если это было сделано без него, могут начаться новые разговоры, недопонимания.

Я вспоминаю, как «Спартак» судился с бывшим генеральным директором Газизовым, хотя он многое решал в клубе. И с Дмитрием Поповым раньше что-то не поладили. И если сейчас вопрос решался без участия тренера, это непонятная ситуация. А если с ним все согласовали, если Абаскалю доверяют, это правильное назначение», — приводит «Газета.Ru» слова Деменко.

32-летний Амарал ранее работал в «Бенфике», где на протяжении последних четырех с половиной лет являлся старшим скаутом.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/12/22/21986317.shtml?updated
Максим Деменко
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал
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