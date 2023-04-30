Деменко: «Гол Соболева «Ростову» сохраняет шансы «Спартака» на медали»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко подвел итоги матча красно-белых против «Ростова» (1:1) в 25-м туре.

«Игра держала в напряжении. Моментов было немного, потому что команды страховались. Выиграй «Ростов» сейчас, отрыв был бы уже большим. Можно сказать, что гол Соболева в концовке сохраняет шансы «Спартака» на медали. Для ЦСКА тоже этот матч был важным. Если бы «Ростов» победил, они бы оторвались. Интересная борьба будет. Это была ничья в пользу ЦСКА», — цитирует Деменко «Евро-Футбол.Ру».

После ничьей с «Ростовом» «Спартак» с 49 очками остался на третьем месте в РПЛ, отставая от ростовчан на одно очко.