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Деменко: «Гол Соболева «Ростову» сохраняет шансы «Спартака» на медали»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко подвел итоги матча красно-белых против «Ростова» (1:1) в 25-м туре.

«Игра держала в напряжении. Моментов было немного, потому что команды страховались. Выиграй «Ростов» сейчас, отрыв был бы уже большим. Можно сказать, что гол Соболева в концовке сохраняет шансы «Спартака» на медали. Для ЦСКА тоже этот матч был важным. Если бы «Ростов» победил, они бы оторвались. Интересная борьба будет. Это была ничья в пользу ЦСКА», — цитирует Деменко «Евро-Футбол.Ру».

После ничьей с «Ростовом» «Спартак» с 49 очками остался на третьем месте в РПЛ, отставая от ростовчан на одно очко.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005106313_demenko_-_o_matche_spartak_-_rostov_eto_byila_nichya_v_polzu_cska
Максим Деменко
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