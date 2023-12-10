Деменко прокомментировал победу «Краснодара» над ЦСКА

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о матче «быков» с ЦСКА в рамках 18-го тура РПЛ (1:0).

«Первый тайм складывался не очень для «Краснодара», ЦСКА доминировал. А во втором тайме уже поменялась игровая система. Больше «быки» владели преимуществом. В целом игра проходила до ошибки или до гола, и этим воспользовался «Краснодар», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

«Краснодар» ушел лидером на зимний перерыв, набрав 38 очков за 18 туров. Команда закончила 2023-й год без домашних поражений в РПЛ.

ЦСКА с 28 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.