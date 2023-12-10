Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:17

Деменко прокомментировал победу «Краснодара» над ЦСКА

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о матче «быков» с ЦСКА в рамках 18-го тура РПЛ (1:0).

«Первый тайм складывался не очень для «Краснодара», ЦСКА доминировал. А во втором тайме уже поменялась игровая система. Больше «быки» владели преимуществом. В целом игра проходила до ошибки или до гола, и этим воспользовался «Краснодар», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

«Краснодар» ушел лидером на зимний перерыв, набрав 38 очков за 18 туров. Команда закончила 2023-й год без домашних поражений в РПЛ.

ЦСКА с 28 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11377970-demenko-prokommentiroval-pobedu-krasnodara-v-matche-s-cska-v-rpl.html
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Читайте также
«Ты перерезал ему глотку!» Как Дана Уайт и другие боссы UFC ведут переговоры — слиты личные переписки
Олимпиада в Париже станет испытанием для российских спортсменов. Им надо дать право выбора
В Новой Москве немецкая овчарка напала на грудного ребенка в коляске
ВС РФ поразили место сбора командного состава тактических групп ВСУ
Нетаньяху покинул заседание правительства ради разговора с Путиным
Маск потребовал от Зеленского объяснить арест блогера из США Гонсало Лиры
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — ЦСКА, «Спартак» — «Крылья Советов» и другие матчи
Сперцян ответил на вопрос, останется ли он в «Краснодаре» в зимнее межсезонье
Кривцов посвятил своей будущей невесте гол в ворота ЦСКА
«Краснодар» дожал ЦСКА! «Быки» повторили великий гол «Ливерпуля»
Кривцов побежал праздновать к трибуне победный гол в ворота ЦСКА
«Краснодар» ни потерпел ни одного домашнего поражения в РПЛ в 2023 году
«Краснодар» — первый, «Зенит» — второй: турнирная таблица РПЛ после первой части сезона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Быстров: «Посмотрим, хватит ли силенок у «Краснодара» в борьбе с «Зенитом»

Кривцов посвятил своей будущей невесте гол в ворота ЦСКА